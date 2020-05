Australia - Fumul produs de recentele incendii de vegetaţie a provocat moartea a sute de persoane (experţi) Fumul produs de recentele incendii de vegetatie din Australia a provocat moartea a circa 445 de persoane si spitalizarea catorva mii, costurile pentru sanatate depasind 2 miliarde de dolari australieni (1,3 miliarde de dolari americani), au sustin experti in fata unei comisii care investigheaza raspunsul la dezastrele naturale, potrivit DPA.



Intre lunile august si martie, incendiile de vegetatie au distrus 12 milioane hectare de teren si peste 3.000 de case si au facut 33 de victime in sase din cele opt state si teritorii ale tarii.



Pe de alte parte, fumul provocat de…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

