- Cercetatori sustinuti de San Diego Zoo se lupta sa salveze cat mai multi koala a caror viata este amenintata de puternicele incendii de vegetatie care afecteaza Australia, transmite vineri DPA potrivit Agerpres Conform reprezentantilor parcului zoologic din San Diego, o echipa de biologi care actioneaza…

- Sydney a ajuns un oras-fantoma, invaluit intr-un nor dens de fum. Fiecare respiratie e aici un chin, chiar si cu masca de protectie. Un cosmar pe care il traiesc si romanii stabiliti in Australia.

- Armata a fost chemata sa ajute pompierii in lupta contra incendiilor masive care sunt in continuare active in apropiere de Sydney, conform unui anunt emis de Fortele de Aparare ale Australiei (ADF). Personalul...

- Armata a fost chemata sa ajute pompierii in lupta contra incendiilor masive care sunt in continuare active in apropiere de Sydney, conform unui anunt emis vineri de Fortele de Aparare ale Australiei (ADF), citat de agentia DPA. Personalul militar specializat va fi dislocat imediat la paisprezece…

- O mica asezare din Australia s-a facut scrum. E vorba de oraselul Balmoral, de langa Sydney, care a fost nimicit de incendiile de vegetatie, cu care australienii se lupta de aproape doua saptamani. Localnicii au fugit ingroziti. Unii au povestit ca flacarile veneau din toate partile si, practic, nu…

- Doisprezece koala au fost salvati din calea incendiilor care au izbucnit in apropiere de Sydney, au declarat marti activistii pentru mediu, pe masura ce flacarile devastatoare s-au apropiat din ce in ce mai mult de habitatul acestora, informeaza marti APP. Salvatorii au urcat in aceasta saptamana in…

- O femeie din Australia și-a riscat viața pentru a salva un urs koala dintr-un incendiu de vegetație, iar fapta sa eroica a fost filmata, relateaza BBC . Din imagini se vede cum ursulețul ranit și speriat se agațase de un copac, pentru a scapa de flacarile care au cuprins totul in jurul sau. Acesta a…

- Imagini impresionante vin din Australia acolo unde o femeie a infruntat incendiile de vegetație, pentru a salva un urs koala, ranit și confuz, informeaza Digi24.ro.Micul animal se afla intr-un copac in momentul in care padurea de eucalipți a fost cuprinsa de flacari.