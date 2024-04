Ucraina, pe calea înfrângerii Intarzierile occidentale in ceea ce privește trimiterea de ajutoare inseamna ca Ucraina duce o lipsa periculoasa de ceva chiar mai greu de aprovizionat decat obuzele: spiritul de lupta necesar pentru a invinge. Moralul trupelor este sumbru, macinat de bombardamentele neincetate, de lipsa de arme avansate și de pierderile de pe campul de lupta. Tinerii care […] The post Ucraina, pe calea infrangerii first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

