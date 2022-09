Stiri pe aceeasi tema

- „Toata aceasta schema de plafonare creeaza haos si distruge incet dar sigur sectorul energetic si economia romaneasca. Asta se intampla cand un guvern incompetent intra cu bocancii in piata! Noile modificari scot din schema de plafonare sute, mii de companii care pana acum au beneficiat. Consecintele…

- “In ceea ce priveste fondul de investitii de la bugetul de stat prin rectificarea bugetara am crescut Fondul pentru investitii, a ajuns la 91 de miliarde de lei. Este angajamentul nostru pentru stimularea investitiilor si pentru stimularea mediului privat. Astazi vom aproba o ordonanta de urgenta prin…

- ”A fost o decizie luata in coalitie. Nu e vorba neaparat de bani si nu e vorba de majorari. As vrea sa reiau putin, daca imi permiteti, trecutul. Am venit in fata dumneavoastra, am spus ca dam catre zona bugetara doar pentru doua familii ocupationale, sanatate si educatie, si ca pentru celelalte familii…

- Ministrul a fost intrebat la Palatul Victoria despre riscul intrarii Romaniei in recesiune. ”Situatia este complicata inca de la preluarea mandatului actualului Guvern, era complicata si inainte, a devenit si mai complicata mai ales din februarie, cand a aparut si conflictul din Ucraina. Riscuri de…

- „Cu siguranta. Aici as vrea totusi sa vedem un lucru care s-a intamplat si pe care trebuie sa il gestionam de aici incolo. Statul roman a venit sa sprijine cetatenii si economia in fata exploziei preturilor la energie. Si a luat masura de plafonare, daca vreti, a preturilor, insa in partea cealalta,…

- Fostul premier japonez Shinzo Abe a murit vineri, dupa ce a fost impuscat in timp ce susținea un discurs la un eveniment electoral din orasul Nara, iar liderii mai multor tari au transmis mesaje de condoleante, informeaza CNN.Presedintele Klaus Iohannis a transmis "sincere condoleanțe familiei fostului…

- Guvernul american a pus la dispoziție 14 milioane de dolari pentru un studiu de inginerie și design care sa reprezinte baza instalarii unor mici reactoare modulare (SMR) la o noua centrala nucleara din Romania. Studiul Front-End Engineering and Design (FEED) ar trebui sa fie gata in opt luni, in urma…