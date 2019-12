Australia, afectată de secetă, a înregistrat cea mai aridă primăvară din ultimii 120 de ani Australia a inregistrat cea mai arida primavara din ultimii 120 de ani, a anuntat luni Biroul de Meteorologie (BoM), citat de agentia Xinhua. Odata cu incheierea sezonului de primavara australa, BoM a anuntat ca cea mai mare parte a teritoriului Australiei a beneficiat de o cantitate de precipitatii mult sub valorile medii. Mai multe statii meteorologice, situate in zone diferite ale tarii, au raportat cea mai arida primavara din istoria inregistrarilor. De asemenea, primavara 2019 a fost a cincea cea mai fierbinte din istoria inregistrarilor meteorologive, cu un record de temperatura maxima de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

