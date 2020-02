Aurul ajunge miercuri la un nou maxim istoric, de 229,0604 lei/gram

Gramul de aur s-a scumpit, miercuri, cu 3,85 lei (1,71%), pana la o cotatie de 229,0604 de lei, de la 225,2035 lei, cat anuntase marti Banca Nationala a Romaniei (BNR), inregistrand din nou o valoare record. Pentru moneda europeana, BNR a afisat, miercuri, un curs de 4,7789 lei pentru un euro, mai mic cu 0,11 bani (-0,02%) fata de cotatia de 4,7800 lei pentru un euro, stabilita in sedinta anterioara. Pe de alta parte, leul s-a depreciat in raport cu dolarul american, cursul anuntat fiind de 4,4241 lei, in crestere cu 1,10 bani (+0,25%), comparativ cu valoarea de marti, respectiv 4,4131 lei pentru…