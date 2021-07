AURORA a revenit cu single-ul “Cure For Me”

Stiri pe aceeasi tema

- Aurora, cunoscuta la nivel mondial pentru hitul „Runaway”, revine cu piesa „Cure For Me”. Piesa va fi lansata internațional pe Apple Music 1 la ora 5PM BST, impreuna cu un interviu cu Zane Lowe. “Cateodata am impresia ca toata lumea incearca sa te convinga ca este ceva greșit cu tine. Și, din pacate,…

- Iti era dor de o piesa ritmata? Iata ce iti recomandam astazi: noul single “Red handed” by Loud Luxury & Thutmose. Piesa este un imn pentru cei care simt nevoia de eliberare si de schimbare. Videoclipul iti ofera o doza de energie si te provoaca sa dansezi. Loud Luxury, duo-ul canadian format din Andrew…

- Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza…

- Zile insorite și o noua piesa ritmata de pus pe repeat! Alexa Dragu te surprinde cu debutul ei, o piesa cu un beat fresh ce provoaca dependența. „Sub efectul tau” vorbește despre libertatea recuperata dupa o relație in care aripile prind din nou pofta de zbor și se bucura din plin de libertate: „Nu…

- "Aleasa", dovedindu se o piesa ascultata de fani, artista s a decis sa ii faca si mai multe remix uri. Constanteanca Alexandra Stan a lasant un single in limba romana, "Aleasa". Videoclipul piesei a fost realizat de Lofi Blartisio, piesa este compusa de catre Alex Pelin, tot el fiind si compozitorul…

- The Weeknd si Ariana Grande ocupa pe primul loc in clasamentul Billboard Hot 100 cu remix-ul piesei „Save Your Tears”. Piesa originala „Save Your Tears” a fost lansata in 2020, ca parte a albumului „After Hours”, iar saptamana trecuta ocupa pozitia a sasea in topul american al single-urilor.…

- “Flashbacks”, cel mai recent single al INNEI se bucura de ascensiune in topurile muzicale din lume. Piesa este pe locul 1 pe radio in Rusia, pe locul 1 pe radio in Romania și pe locul 63 in top Shazam Global (cel mai sus a fost pe locul 55). Piesa compusa și produsa de Marco &Seba, Alex Cotoi, David…

- Liviu Teodorescu & Manuel Riva și-au unit forțele și au lansat o piesa super fresh, intitulata „Muzele”. Acest single este prima piesa in limba romana lansata de Manuel Riva, care a mai colaborat cu artiști consacrați precum Alexandra Stan, Linsday Lohan, Kelli-Leigh, Misha Miller & Eneli. Piesa s-a…