- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma, referitor la Planul de Pace prezentat de catre presedintele SUA, Donald Trump, privind Procesul de Pace in Orientul Mijlociu, ca orice demers care vizeaza solutionarea conflictului israeliano-palestinian, care este in beneficiul ambelor parti…

- Romania „analizeaza planul pentru Orientul Mijlociu propus de Casa Alba” Foto arhiva România analizeaza planul de pace pentru Orientul Mijlociu propus de Casa Alba si considera ca niciun demers viabil si durabil pentru solutionarea conflictului israeliano-palestinian nu poate exista fara contributia…

- Principalele obiective ale Romaniei in domeniul Apararii, in contextul Parteneriatului Strategic cu SUA, au fost abordate marti de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in cadrul unei intalniri cu Marillyn A. Hewson, presedinte si director executiv al companiei americane de produse si servicii…

- Pe agenda reuniunii extraordinare a Consiliului Afaceri Externe, convocata de Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate, se afla situatia din Iran si Irak."Este o intalnire foarte importanta, pentru ca da Uniunii Europene oportunitatea de a se implica in rezolvarea…

- Bogdan Aurescu l-a primit la sediul MAE pe Adrian Zuckerman pentru prezentarea copiei scrisorii de acreditare in poziția de ambasador al Statelor Unite in Romania. Cei doi oficiali au vorbit despre implemantsarea deciziilor strategice aduptate in domeniul securitatii energetic, dar si despre obiectivul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, il va primi sambata pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, a informat MAE. Adrian Zuckerman a fost confirmat in functie de Senatul american…

- Romania nu mai este dispusa sa susțina neconționat Moldova dupa demiterea guvernului Maia Sandu și inlocuirea acestuia cu un guvern al socialiștilor. Ministrul de Externe Bogdan Aurescu a anunțat ca sprijinul financiar de la București va ocoli autoritațile centrale de la Chișinau, fiind direcționat…

- Ambasadorul SUA in Romania a discutat cu miniștri apararii și al justiției Ministrul apararii, Nicoale Ciuca, a avut joi, 14 noiembrie, o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, pe tema cooperarii între cele doua tari. În cadrul…