Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, joi, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, cu care a vorbit inclusiv despre evolutiile din zona Marii Negre si despre cooperarea regionala, in special in cadrul Initiativei celor Trei Mari.



Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, "au fost trecute in revista evolutiile recente care dau consistenta Parteneriatului Strategic Romania-SUA, precum cooperarea in domeniul securitatii si apararii, securitatii energetice si aprofundarea dialogului in ceea ce priveste combaterea traficului de persoane si protejarea…