- Cornelia Catanga a murit vineri pe patul de spital, in urma diagnosticului de Covid. Artista de muzica lautareasca avea varsta de 63 de ani și fusese internata la Spitalul Universitar de Urgența din București. Aurel Padureanu l-a sunat pe Gigi Becali Soțul și partenerul acesteia de scena a facut un…

- Vestea conform careia Cornelia Catanga a murit continua sa fie un șoc. Marea doamna a muzicii lautarești ducea o suferința crunta, dupa ce iși pierduse locuința. Din ce traia soția lui Aurel Padureanu? Dezvaluirile facute de regretata artista, la Antena Stars. Catanga a murit in urma unui stop cardiorespirator,…

- Cornelia Catanga s-a stins din viața, in aceasta dimineața, la varsta de 63 de ani. Soția lui Aurel Padureanu era infectata cu Covid-19, iar medicii au precizat ca a murit in urma unui stop cardio-respirator. Iata ce alte probleme de sanatate mai avea regretata artista.

- Cornelia Catanga, cantareața de muzica lautareasca, a murit, vineri, la varsta de 63 de ani, din cauza COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgența București. Cornelia Catanga a fost internata la Spitalul Universitar de Urgența București in cursul zilei de joi, fiind infectata cu SARS-CoV-2, in stare…

- Cornelia Catanga a plecat cu o mare durere in suflet. Marea doamna a muzicii lautarești a murit inainte ca fiul ei sa se casatoreasca. Soția lui Aurel Padureanu iși dorea enorm de mult ca Alexandru sa-și gaseasca o partenera care sa-l iubeasca așa cum merita. Din pacate, dorințele de a-l vedea pe fiul…

- Cornelia Catanga, cantareața de muzica lautareasca, a murit, vineri, la varsta de 63 de ani, din cauza COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgența București, transmite Mediafax.A fost internata la Spitalul Universitar de Urgența București in cursul zilei de joi, fiind infectata cu SARS-CoV-2, in stare…

- Cantareața de muzica de petrecere s-a nascut prematur la 7 luni și cantarea doar 850 de grame. ”Eram vanata din cap pana in picioare, nu respiram. Sora mamei mele a spus: ”Pentru neagra asta sa se nenoroceasca sora mea?…”. Am fost aruncata sub patul in care era maica-mea”, marturisea artista, la un…

- Durere fara margini, in familia unui fost judecator de la Tribunalul Buzau. Soția acestuia a pierit in cumplitul accident rutier produs aseara pe DN 1B, in localitatea Istrița de Jos. Polițiștii au stabilit ca mașina condusa pe direcția Buzau catre Ploiești de catre o șoferița de 34 de ani, din Dambovița,…