- Targul de la Craiova se afla in topul celor mai frumoase piete de Craciun din Europa. Primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, a declarat la un post de televiziune ca a costat foarte putin. Craiova este selectata in clasamentul celor mai frumoase piețe de Craciun din Europa, realizat de EuropeanBestDestinations.com,…

- Scoala Spark, cu sediul in Cluj-Napoca, este o unitate de invatamant din Romania care se alatura unor institutii de top din Londra si New York. Scoala din Romania are elevi de pe mai multe continente si le permite acestora sa-si aleaga singuri materiile in functie de pasiunile pe care le au.

- Brașovul a fost inclus in topul orașelor europene cu cei mai frumoși brazi, ca atracție principala a targurilor de Craciun din 2021. Este de altfel singurul oraș de la noi inclus in clasamentul publicat pe site-ul European Best Destinations, alaturi de Strasbourg, Budapesta sau Viena, conform Stirile…

- Site-ul de promovare a destinațiilor turistice europene – European Best Destination – a inclus Brașovul pe lista oraselor cu cele mai frumoase targuri și cei mai frumoși brazi de Craciun din 2021, alaturi de Paris, Londra, Viena și Monte Carlo. „Brașovul este cu siguranța unul dintre cele mai frumoase…

- Targul de Craciun din orasul Craiova, Romania, a fost inclus in topul celor mai frumoase din Europa de site-ul de turism EuropeanBestDestinations.com. Internauții iși pot da votul pentru locul preferat o data pe zi, pana in 10 decembrie.

- Un spectaculos maraton de pian cu trei concerte interpretate in aceeași seara și doua piane pe scena, deschide Festivalul „Hoinar” 2021, pe 2 decembrie la Filarmonica din Brașov. Festivalul “Hoinar” se deschide pe 2 decembrie, de la ora 19.00, la Filarmonica din Brasov, cu un concert pentru doua piane…

- Radioul lui Cozmin Gușa, GOLD FM, a ramas fara cont de YouTube de joi seara. Gușa susține ca totul i s-ar trage de la reclamațiile solistei Angela Gheorghiu, pe care a criticat-o in ultimele zile. Solista Angela Gheorghiu a facut o serie de declarații controversate despre artiști legendari din Romania:…

- Soprana Angela Gheorghiu a vorbit intr-un interviu pentru contributors.ro despre „falsele legende” care s-au creat in istoria muzicii din Romania. „Sunt compozitori care au lucrari mai importante decat George Enescu”, susține Angela Gheorghiu. „Despre Enescu știu doar ca in America a cantat o data…