Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) considera ca revendicarile lucratorilor din cadrul Societații de Transport București (STB) sunt „legitime și in acord cu interesele bucureștenilor care utilizeaza transportul in comun”. Pentru deblocarea situației și pentru preintampinarea apariției unor cazuri similare, AUR susține printr-un comunicat de presa, transmis marți, un set de masuri ce cuprind: 1. Adoptarea unui program anual de achiziții de mijloace de transport in comun, susținut de la bugetul de stat. Pentru bugetul din 2023 și anii urmatori, solicita alocarea a 20 de milioane de euro anual…