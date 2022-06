Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea oradeana a semnat contractele de proiectare (faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic) pentru coridorul de mobilitate care cuprinde pasajele de la Magazinul Crișul și Gara Oradea.

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, miercuri, la iesirea din vila de protocol, ca nu s-a mutat inca pentru ca nu este gata apartamentul pe care l-a achizitionat. El a mai spus ca a primit ieri notificarea de la RAAPPS, in care se spune ca trebuie sa evacuez imobilul, si ca un executor judecatoresc…

- Vineri, 20 mai, la Galati, a fost semnat Contractul pentru dezvoltarea Platformei Multimodale Galati, investitie de peste 93 de milioane de lei. Proiectul prevede modernizarea infrastructurii rutiere si relocarea unui segment de cale ferata pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portului. Potrivit…

- Președintele CCIA Timiș, Florica Chirița, și omologul sau Sekib Avdagic, Președintele Camerei de Comerț Istanbul (ICOC, cea de-a doua camera de comerț din lume au semnat luni, 16 mai, la Istanbul, un acord de colaborare sub forma unui Memorandum de Ințelegere.

- Superstarul global, Justin Bieber i-a surprins pe fani saptamana aceasta cu teaser-ul sau vesel „I Feel Funny”, regizat de fondatorul Lyrical Lemonade, Cole Bennett. Astazi, Justin și Cole servesc evenimentul principal cu videoclipul „Honest”, noul single de la Bieber cu Don Toliver. Videoclipul ii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat, la Istanbul, impreuna cu vice-presedintele turc, Fuat Oktay, un Protocol de colaborare si un Plan de actiuni, la finalul Reuniunii celei de a 27-a sesiuni a Comisiei Economice Mixte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Luni, 7 martie, a avut loc la Tribunalul Argeș ședința de lucru a avocaților din Baroul Argeș inscriși ca voluntari in Proiectul UNBR „Fii avocat in școala ta!”. Pe 1 martie a fost semnat protocolul de colaborare cu IȘJ Argeș. In lunile urmatoare avocații vor merge in școlile și liceele din județul…

- Un nou pas pentru modernizarea DN 14B, intre Blaj și Teiuș. Protocol de colaborare, semnat la Ministerul Transporturilor La Ministerul Transporturilor a fost semnat luni, 14 martie, protocolul de colaborare intre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Consiliul Județean…