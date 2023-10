Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit 15 medalii la Campionatele Balcanice de canotaj pentru juniori si cadeti gazduite de Lacul Lebada din Pantelimon, sapte de aur, trei de argint si cinci de bronz. In clasamentul pe natiuni dupa numarul de puncte, Grecia a ocupat prima pozitie, cu 87 de puncte, urmata de Romania, 80…

- Noua Zeelanda a invins Namibia, scor 71-3, vineri, in grupa A de la Cupa Mondiala de rugby. All Blacks au marcat 11 eseuri.Insa, neo-zeelandezii nu au reusit sa-i depaseasca pe irlandezi, care au marcat 11 eseuri in victoria cu Romania, scor 82-8. In primul meci, All Blacks a pierdut cu Franta,…

- Romania a fost invinsa de Franta, campioana olimpica en titre, cu scorul de 3-0 (25-22, 25-14, 27-25), luni seara, la Varna (Bulgaria), in sferturile de finala ale Campionatului European de volei masculin – CEV EuroVolley 2023. Franta s-a impus dupa o ora si 24 de minute si si-a luat astfel revansa…

- Evolutii excelente pentru jucatorii de tenis de masa constanteni la Campionatele Balcanice pentru seniori, ei incheind participarea de la competitia desfasurata in statiunea Albena (Bulgaria) cu o medalie de aur si trei de bronz. Iar emotiile continua, la Europenele pe echipe de la Malmo! Dupa ce au…

- Delegatia Romaniei de tenis de masa are succes si la editia a 48 a a Campionatrului Balcanic, care se desfasoara in acest an la Albena, in Bulgaria.La victoriile tricolore din tara vecina pun umarul si reprezentantii Constantei.Astfel, Camelia Mitrofan CSM Constanta si Andrea Teglas CSM Constanta LPS…

- Diagnosticul sistematic de țara actualizat, document elaborat de Banca Mondiala, arata persistența a doua Romanii: una urbana, dinamica și integrata in UE, o alta rurala, saraca și izolata. Chiar daca saracia a scazut in țara noastra, rata saraciei de la noi continua sa fie una dintre cele mai mari…

- Parlamentul European (PE) solicita Consiliului sa aprobe aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen de libera circulație pana la sfarșitul anului 2023. Intr-o rezoluție adoptata ieri cu 526 voturi pentru, 57 voturi impotriva și 42 abțineri, Parlamentul subliniaza ca ambele țari au indeplinit…