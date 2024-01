Stiri pe aceeasi tema

- Președintele AUR, George Simion, s-a aflat in acest final de saptamana in Italia, acolo unde partidul Fratelli d'Italia condus de prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a organizat un eveniment politic.George Simion s-a adresat celor peste zece mii de conservatori europeni prezenți la Roma in cadrul…

- Liderul AUR, George Simion, și-a anunțat coordonatorul de compania pentru Parlamentul European din 2024. Va fi avocatul Gheorghe Piperea, potrivit anunțului facut joi de Simion. „Președintele AUR, George Simion, a anunțat joi, 14 decembrie, in cadrul unei conferințe de presa, coordonatorul politic al…

- Liderul AUR, George Simion, s-a intalnit in aceasta saptamana la Bruxelles cu Beata Szydlo, europarlamentar polonez si prim-ministru al Poloniei in perioada 2015 – 2017, in prezent vicepresedinte al grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ECR) din Parlamentul European. Potrivit unui comunicat…

- George Simion si-a inceput discursul spunand ca „viitorul nostru este impreuna!”, arata comunicatul de presa al AUR„Ne-am reunit in acest minunat oras Florenta toate partidele care doresc sa aiba o Europa a popoarelor, o Europa a identitatii. Sunt mandru ca sunt roman, ca vin din Romania, asa cum sunteti…

- George Simion, președintele partidului AUR, a susținu duminica un discurs in fata a peste 2.000 de europeni adunati la evenimentul organizat de Grupul Identitate si Democratie cu tema „Free Europe! Jobs, security and common sense”, in care a afirmat ca Europa de astazi este infernul. La evenimentul…

- Reprezentanții AUR anunța, ca de Ziua Unirii Bucovinei cu Țara Mama, au donat un fond de carte in limba romana, peste 3000 de volume, romanilor din Ucraina. Potrivit unui comunicat al formațiunii, acțiunea vine “ca raspuns fața de neseriozitatea domnului Zelenski care nu și-a respectat promisiunea prin…

- Liderul AUR George Simion a facut un apel catre prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan sa mearga impreuna in fiecare localitate din Romania, in orice comunitate din diaspora: „o sa iși dea seama ca are nevoie de bodyguard, cineva sa il apere pentru minciunile pe care le-a spus”, informeaza Mediafax.„Am…

- Mihai Enache este candidatul AUR la Primaria Capitalei, acesta fiind anuntat in cadrul unui eveniment al formatiunii. Liderul partidului, George Simion, a declarat ca il cunoaste pe tanarul de 35 de ani care coordoneaza Caravana mobila a AUR de 15 ani, din studentie si crede cu tarie ca vor face iarasi…