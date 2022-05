Auguste Escoffier. Cine a fost părintele bucătăriei moderne Auguste Escoffier, pe numele complet Georges-Auguste Escoffier a fost artist culinar francez, cunoscut ca „regele bucatarilor și bucatarul regilor”, care și-a caștigat o reputație mondiala ca director al bucatariilor de la Hotelul Savoy (1890-1999) și, ulterior, de la Hotelul Carlton, ambele din Londra. Numele sau este sinonim cu bucataria franceza clasica. Cuprins: Auguste Escoffier. Cine a fost parintele bucatariei moderne Viața lui Georges Auguste Escoffier Cum a schimbat fundamental bucataria A simplificat rețete și a dat un suflu nou bucatariei Meseria de bucatar a capatat un statut respectabil… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima carte tiparita de Editura Omonia in acest an ofera un experiment inedit – doi poeți romani și doi poeți greci sunt prezenți fiecare cu o selecție de cate 15 poeme reproduse atat in limba materna, cat și in traducere, in greaca sau romana, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Cu decenii in urma, bucataria era locul in care doar luai masa si spalai vasele, insa astazi aceasta este privita ca "inima casei tale". Bucataria a devenit locul care ii reuneste pe toti membrii familiei la inceputul zilei sau dupa o zi lunga de munca. Indiferent daca locuiesti intr-o garsoniera sau…

- Strigatul de dinaintea linistii interioareMai subtila si mai profunda ca niciodata, Cecelia Ahern capteaza, in primul ei volum de proza scurta tradus in limba romana, starile tumultoase traversate de 30 de femei uimitoare.Prima dintre cele 30 de povesti ndash; Femeia care disparea incet ndash; deschide…

- Ambasadorul SUA in Israel, Tom Nides, a declarat joi ca Israelul nu se va confrunta cu nicio restricție americana daca dorește sa acționeze impotriva Iranului, indiferent daca este sau nu semnat un acord nuclear intre Teheran și puterile mondiale. „Mainile israelienilor nu sunt legate” Intrebat intr-un…

- Bucataria este adesea inima unei case. Nu este doar locul in care va adunati pentru a pregati si a manca mesele - uneori indeplineste dublu rol de statie de lucru pentru scoala, sau poate servi ca loc pentru a finaliza proiecte sau mestesuguri. Pentru a raspunde tuturor acestor nevoi, bucataria dvs.…

- Comunicatul rus care anunța sancționarea unor oficiali ai SUA nu spune in ce constau aceste pedepse, dar folosește o exprimare care spune extrem de multe despre mentalitatea de la Kremlin. Comunicatul acuza SUA pentru „tendința de a menține hegemonia”. Cuvantul „hegemonie” nu a aparut niciodata in discursurile…

- Daca oligarhii ruși nu sunt de acord cu cerințele lui Putin, pot plati pentru asta cu libertatea, in cel mai rau caz chiar și cu viața. Un semn de avertizare a fost arestarea lui Mihail Hodorkovski, spune intr-un interviu acordat site-ului polonez Onet, Catherine Belton, jurnalista de investigație britanica…

- Așezata pe harta Transilvaniei odata cu deschiderea exploatarilor salinifere (1791-1792) noua localitate miniera Ocna Mureș (Marosakna, Marosujvar) atrage atenția calatorilor straini inca de la inceputurile existenței sale. Impresiile unora dintre aceștia le gasim in insemnari și descrieri de calatorie…