Audit pentru fonduri elveţiene. Oradea, cel mai mare punctaj din ţară Municipiul Oradea a obtinut cel mai mare punctaj din tara in auditul pentru fondurile elvetiene, ceremonia de decernare a diplomei de Comunitate Sustenabila – „European Energy Award” avand loc vineri, la Primaria Oradea, in prezenta reprezentantilor Romania Green Building Council (RoGBC) si ai Ambasadei Elvetiei in Romania. „De astazi, odata cu decernarea acestei diplome, Oradea face parte din reteaua European Energy Award. In urma auditului realizat anul trecut, Oradea a obtinut un punctaj de 46,2% care este cel mai bun punctaj din tara in acest moment, din alte cateva orase din tara care au… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

