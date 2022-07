Stiri pe aceeasi tema

- Pe canalul de YouTube al consilierului Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko, a fost publicata o conversatie telefonica, in care un soldat rus se plange prietenului sau ca nu vor invinge niciodata in razboiul cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- SUA au anuntat vineri acordarea unui nou ajutor militar Ucrainei, intre care lansatoare de rachete si obuze cu precizie ridicata ce vor ameliora capacitatile ucrainene de a viza depozite de armament si lantul de aprovizionare al armatei ruse, relateaza France Presse, citata de Agerpres. Acest ajutor,…

- Șeful UE pentru politica externa, Josep Borrell, a declarat, vineri, ca blocul va oferi Ucrainei un alt sprijin militar in valoare de 500 de milioane de euro și ca este increzator ca se va ajunge la un acord in zilele urmatoare pentru a conveni asupra unui embargo asupra petrolului rusesc. Adresandu-se…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat, marti, intr-un discurs prin videoconferinta in fata parlamentului ucrainean ca Regatul Unit va acorda Ucrainei un nou ajutor militar in suma totala de 300 de milioane de lire, inclusiv sub forma de radare, drone si aparate pentru vedere nocturna, informeaza…

- Forțele rusești incearca sa strapunga apararea ucraineana in Izum, in Harkov, in estul Ucrainei, prin relocarea unor unitați suplimentare in zona, incercand totodata sa stabileasca un control total asupra orașului Mariupol, spune armata ucraineana in raportul de dimineața. De asemenea, retragerea rușilor…