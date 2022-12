Stiri pe aceeasi tema

- Maricel Popa a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca va depune plangere penala, luni, la DNA si va sesiza Oficiul European de Lupta Antifrauda, Curtea de Conturi, Ministerul Transporturilor si Agentia Nationala pentru Achizitii Publice pentru a face verificari la aeroportul Iasi. Seful PSD…

- Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi, a declarat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la inceputul saptamanii viitoare va depune o plangere penala pentru terminalul care urmeaza a fi construit la Aeroport. Senatorul Maricel Popa a anuntat ca va depune plangere penala la Oficiul European…

- Fostul senator PSD Niculae Badalau ramane in arest preventiv, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie(ICCJ) i-a respins contestatia la decizia Curtii de Apel Bucuresti, iar sentinta este definitiva, potrivit stiripesurse.ro . Cealalta persoana cercetata in dosar, Elena Matache, a fost, de asemenea,…

- Romeo Vatra a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca proiectul noului terminal trebuie terminat pana la sfarsitul anului viitor, pentru ca este vorba de bani europeni, iar razboiul din Ucraina a dat peste cap planurile constructorului care a castigat licitatia pentru executarea lucrarilor. …

- Preotul Calistrat Chifan, de la Manastirea Vladiceni din județul Iași, a fost intregistrat in timp ce lovea doua femei, in curtea manastirii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Curtea de Conturi avertizeaza ca Aeroportul Cluj arfe infrastructura subdimensionata. De investiții și acceptarea unui plan de dezvoltare este responsabil Consiliul Județean Cluj, care deține Aeroportul. ”In cazul a cinci dintre cele 11 aeroporturi regionale (Oradea, Sibiu, Suceava, Iasi, Cluj) patrimoniul…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat miercuri, 28 septembrie, ca au fost sesizate cinci institutii in cazul Blue Air și a atras atentia asupra felului in care Guvernul a imprumutat compania low-cost aeriana in 2020, precizand ca documentele arata ca imprumutul nu are sanse sa fie rambursat. „Am…

- Fostul jucator de tenis Ilie Nastase a afirmat, duminica, dupa finala turneului Tiriac Foundation Trophy, castigata de jucatoarea romana Irina Begu, ca intrecerea ar fi trebuit sa aiba loc la Arenele BNR, fiind hotarat sa depuna plangere penala in acest sens impotriva Guvernatorului Romaniei, Mugur…