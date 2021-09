Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul judetului, au fost raportate 87 cazuri noi de infectie Covid sambata si 97 duminica. Alte patru persoane au murit la Iasi in urma infectiei, in acest weekend. Sase dintre cei noua copii din tara infectati cu COVID-19, internati pe sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI), sunt la…

- Astazi, cu ocazia marcarii a 21 de ani de la inființarea Unitații de Primiri Urgențe de la Spitalul de Copii Sf. Maria din Iași, managerul interimar al unitații medicale, Alina Bellu, a declarat ca se fac demersurile pentru marirea capacitații in UPU. Alina Bellu: Speram ca de la actuala locație, care…

- Reprezentantii Spitalului de Pediatrie Sf Maria din Iasi au declarat, marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca in prezent in unitatea medicala sunt internati trei copii confirmati cu COVID-19. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Pediatrie Sf Maria din Iasi, dr Lavinia Ionescu, a declarat ca aceste…

- Cinci pacienti de la Sectia de Hematologie din cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) din Iasi au fost depistati cu COVID-19, acestia fiind transferati la Spitalul de Boli Infectioase din municipiu, anunța news.ro. Internarile in sectia de Hematologie din cadrul IRO Iasi au fost sistate,…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat, sambata, ca numarul de paturi destinate pacienților cu Covid a fost suplimentat in aceasta saptamana in spitalele din Capitala. „Deja au fost...

- Romania e sub amenințarea valului 4 al crizei de COVID, anunțat deopotriva de specialiști și autoritați și alimentat de varianta Delta a coronavirusului, care e deja dominanta in Europa. In acest context, patru medici, toți implicați in lupta cu pandemia inca din martie anul trecut, trag un semnal de…

- Un barbat in varsta de 55 de ani din județul Neamț a fost internat la Spitalul C. I. Parhon din Iași in stare grava, in urma unui tratament preventiv defectuos anti-COVID. Pacientul risca sa nu-și recupereze niciodata funcția renala și sa ramana dependent de dializa. El a luat timp de aproape un an…