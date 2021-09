Audieri pe bandă rulantă în cazul jurnaliștilor bătuți în pădure. 11 bărbați au dat explicații 11 persoane din cele 20 implicate in bataia jurnaliștilor și a activistului de mediu au fost duse la audieri și au dat explicații despre cele petrecute. Cinci dintre suspeți sunt padurari. Cele trei victime, care au venit in București și au depus plangere, filmau pentru un documentar cand au fost atacate și batute crunt de […] The post Audieri pe banda rulanta in cazul jurnaliștilor batuți in padure. 11 barbați au dat explicații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

