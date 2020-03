Termenul de 15 aprilie este cel pana la care Romania trebuie sa elaboreze documentele programelor operationale si un prim draft de acord de parteneriat, in contextul derularii negocierilor cu Comisia Europeana pentru viitorul cadru programatic 2021 - 2027, a declarat, joi, ministrul desemnat al Fondurilor Europene, Marcel Bolos, in timpul audierilor din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului.



"Pentru ca in prezent se deruleaza negocierile cu Comisia Europeana pentru viitorul cadru programatic 2021-2027, aici avem pe de o parte consultarile pe care le derulam in continuare…