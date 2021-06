Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de automobile Audi se va concentra pe noile modele electrice din 2026 și va înceta sa produca mașini cu motoare cu combustie tradiționale pâna în 2033, a declarat marți filiala grupului Volkswagen, potrivit AFP.Audi va lansa „în patru ani”…

