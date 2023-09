Au spart din nou blocada: „Îndemnăm aliaţii noştri să ne susţină” Doua nave cargou au parasit porturile din sudul Ucrainei si au trecut prin coridorul pentru nave comerciale din Marea Neagra desemnat de Kiev in pofida blocadei navale rusesti, a declarat sambata presedintele Volodimir Zelenski, informeaza dpa. „Inca doua nave au trecut cu succes prin coridorul nostru temporar pentru cereale din Marea Neagra”, a postat presedintele Zelenski pe platforma de socializare X. „Ucraina restabileste adevarata libertate de navigatie in Marea Neagra. Libertatea necesita hotarare”. Rusia si-a retras garantiile de securitate pentru navele civile care transporta cereale la… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

