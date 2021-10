Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au scazut cu 34,4% luna trecuta, la 215.312 vehicule, cel mai redus nivel inregistrat in septembrie din ultimii 23 de ani, din cauza deficitului de semiconductori si a impactului pandemiei, a anuntat marti Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului a anunțat, marți 21 septembrie, verdictul in cazul asasinarii lui Alexander Litvinenko. Spionul rus a fost ucis in 2006, prin otravire cu poloniu 210, un izotop radioactiv rar. „ Rusia este responsabila de asasinarea lui Litvinenko in Regatul Unit”, a anunțat Curtea,…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a cerut angajatilor ”sa se dedice in totalitate” pentru a compensa dificultatile din productie de la inceputul trimestrului al treilea si ”a asigura un numar decent al livrarilor”, potrivit unui email intern vazut de Reuters. ”Livrarile de la sfarsitul…

- Constructorul auto francez Renault este nevoit sa extinda, pana la finele anului, perioadele in care activitatea celor trei uzine ale sale din Spania va fi partial suspendata, din cauza problemelor globale de aprovizionare cu semiconductori, a declarat marti un purtator de cuvant de la Renault Spain,…

- Procurorii generali din Utah si alte 36 de state sau districte americane care au dat in judecata Google pentru presupuse incalcari ale legislatiei antitrust cu magazinul de aplicatii au mai spus intr-un nou dosar neredactat ca afacerea a avut in 2019 un profit brut de 8,5 miliarde de dolari si venituri…

- Magazinul de aplicatii mobile al Google a generat venituri de 11,2 miliarde de dolari in 2019. Procurorii generali din Utah si alte 36 de state sau districte americane care au dat in judecata Google pentru presupuse incalcari ale legislatiei antitrust cu magazinul de aplicatii au spus intr-un nou dosar…

- Compania, care este sustinuta si de Ford Motor, negociaza de mai multe saptamani cu guvernul britanic despre construirea unei fabrici langa Bristol. Discutiile nu sunt inca intr-un stadiu avansat, dar orice decizie de investitie ar fi probabil in valoare de peste 1 miliard de lire sterline (1,39 miliarde…