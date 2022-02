Stiri pe aceeasi tema

- Crește numarul persoanelor internate in unitatile sanitare din tara. Sambata, erau internați in unitatile sanitare din tara 10.706 de romani infectați cu SARS-CoV-2, cu 221 mai mult decat in ziua anterioara. Dintre aceștia, un numar de 799 sunt copii, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica (GCS).…

- Trupa americana Red Hot Chili Peppers a dezvaluit un nou single, „Black Summer”, ce anunta al 12-lea album al muzicienilor, anunța revista Rolling Stone, citata de News.ro. Acest titlu este un extras de la al 12-lea album, „Unlimited Love”, care va aparea pe 1 aprilie.…

- Chris Martin, solistul si liderul trupei britanice Coldplay, a anuntat joi postului BBC ca grupul sau va înceta sa mai compuna muzica dupa ultimul lor album prevazut pentru anul 2025, relateaza BBC și Agerpres.„Ultimul nostru album va fi lansat în 2025, iar dupa aceea, cred…

- S-au intrecut in eleganta pe covorul rosu! Jennifer Lopez a fost cea mai admirata la gala de decernare a premiilor American Music Awards. S-au remarcat si divele tinere, noteaza click.ro. Grupul k-pop BTS a triumfat duminica, la gala American Music Awards, desfasurata la Los Angeles. Sud-coreenii au…

