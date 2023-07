Au luat tot AURUL de la Europene! „Tricolorii” de la tenis de masa au incheiat in stil de mari campioni turneul continental din Polonia: 17 medalii cucerite, primul loc in clasamentul pe națiuni și au scris istorie la acest nivel ca și numar de trofee caștigate! 6 medalii de aur, 4 de argint și 7 de bronz1 Acesta este bilanțul delegației Romaniei de tenis de masa la europenele de tineret de la Gliwice. In ultima zi a competiției, in sala din Polonia a rasunat de trei ori imnul nostru naționale, dupa reușitele Elenei Zaharia (simplu), Edi Ionescu (simplu, campion european și la ediția trecuta) și perechea Edi Ionescu – Darius… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

