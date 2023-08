Stiri pe aceeasi tema

- Xu Zhixian, un cetațean chinez, a pornit anul trecut intr-o calatorie fascinanta. Barbatul, in varsta de 32 de ani, merge pe jos, dar și calare pe cal. El a plecat din Spania, pe 20 februarie 2022, alaturi de calul sau, Furion, iar acum a ajuns in Romania, in satul Panticeu din județul Cluj. Localnicii…

- La un restaurant din frumoasa stațiune Saint Tropez, situata pe Riviera Franceza, unul dintre clienți a oferit un bacșiș in valoare de 500 de euro chelnerului. Nemulțumit de aceasta suma, chelnerul l-a urmarit pe client pana in parcare.

- Elias Charalambous și-a laudat jucatorii dupa FCSB – CFR Cluj 1-0. Antrenorul cipriot a vorbit despre victoria echipei sale, la revenirea pe stadionul din Ghencea. FCSB s-a impus in fața celor de la CFR Cluj in cadrul etapei a 4-a din Liga 1 cu scorul de 1-0. Astfel, „roș-albaștrii” au marcat cu dreptul…

- Verdictul lui Mircea Lucescu pentru echipele romanesti din Conference League. Antrenorul de la Dinamo Kiev e de parere ca FCSB si CFR Cluj pot ajunge in grupe, insa nu a exclus ca Farul si Sepsi sa poata sa ajunga si ele in aceasta faza a competitiei. Mircea Lucescu le va tine pumnii echipelor romanesti…

- Intr-o ora, FCSB a vandut mai multe bilete pentru partida din Ghencea cu CFR Cluj decat au fost achiziționate in total pentru derby-ul cu Dinamo, 2-1, de pe „Arcul de Triumf”! FCSB - CFR Cluj, duel din etapa #4 a Superligii, se joaca in Ghencea, duminica, 6 august, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și…

- Daniel Birligea a trimis cateva „sageti” catre Dan Petrescu dupa UTA – CFR Cluj 1-3. Birligea spune ca jocul echipei cu Mandorlini s-a schimbat in bine, iar echipa are mai multe ocazii. Mai mult, Birligea a spus ca echipa nu mai alearga mult nici in faza de aparare, asa cum se intampla in mandatul lui…

- Marius Sumudica a reactionat dupa ce Gigi Becali a spus „l-a ambitionat” sa-l transfere pe Damjan Djokovic la FCSB. Inainte sa se finalizeze transferul, Sumudica a spus ca nu crede ca fostul jucator de la CFR Cluj va ajunge la FCSB. Gigi Becali a confirmat transferul lui Damjan Djokovic la FCSB si a…

- Turiștii care ajung pe litoralul romanesc raman uimiți in fața prețurilor halucinante și fara sens pe care le practica unii comercianți. Un barbat a ramas șocat dupa ce a aflat cat are de platit pentru o simpla porție de cartofi. 50 de lei pe o porție de cartofi prajiți Bonul fiscal arata ca porția…