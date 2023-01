Au închis caloriferul şi s-au încălzit cu aragazul Pare utopie, dar se intampla. Locatarii care locuiesc la bloc inca mai practica aceasta metoda, inchid caloriferul si deschid aragazul ca sa-si incalzeasca locuintele. De teama ca vor plati facturi prea mari la caldura, mulți craioveni au inchis caloriferele si au ars gazele la bucatarie. Acest lucru se intampla in fiecare iarna. Au aceasta posibilitate doar proprietarii care au montate repartitoare de costuri, in schimb, aceia care platesc la pausal nu au avut de ales, ei nu au putut inchide robinetul si au consumat atat cat li s-a furnizat de la Termo. Ce fac proprietarii? Pun in cuptor sau… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

