- Au inceput manevrele militare comune Rusia-Belarus. Exercițiile vor dura 10 zile. Statele Unite considera ca exercițiile care se vor desfașura inclusiv la granița Poloniei și Lituaniei reprezinta un gest de escaladare a tensiunii.

- Informațiile primite de la serviciile britanice privind situația din Ucraina sunt ingrijoratoare. Afirmația a fost facuta de premierul Boris Johnson, dupa intalnirea de la Bruxelles cu secretarul general al NATO.

- Ieri, Rusia a inceput manevre navale de anvergura in Marea Neagra, la care participa peste 20 de nave, exercitii prevazute in planul de instruire a fortelor sale armate elaborat pentru anul in curs, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit agentiilor EFE si TASS, preluate de Agerpres. O grupare…

- Rusia a inceput miercuri manevre navale de anvergura in Marea Neagra, la care participa peste 20 de nave, exercitii prevazute in planul de instruire a fortelor sale armate elaborat pentru anul in curs, a anuntat Ministerul rus al Apararii, potrivit agentiilor EFE si TASS. O grupare navala, care cuprinde…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la reuniunea extraordinara a sefilor diplomatiilor din statele NATO, desfasurata in sistem videoconferinta, dezbaterile vizand situatia de securitate din Vecinatatea Estica si de la Marea Neagra generata de desfasurarea masiva a trupelor…

- Avioane de vanatoare ruse Su-27 au ''escortat deasupra Marii Negre'' aparatele franceze, un Mirage-2000, un Rafale si un avion de alimentare in zbor C-135, precizeaza comunicatul, adaugand ca, dupa ce au ''impiedicat orice incalcare a frontierei'', avioanele ruse au revenit la baza.Acest nou incident…

- Manevrele și intimidarea Statelor Unite in Marea Neagra vizeaza imparțirea Rusiei și a Europei printr-un „razboi mic”, iar Washingtonului nu-i pasa de rezultate, a precizat Konstantin Gavrilov, șeful delegației ruse la discuțiile de la Viena privind securitatea militara și controlul armelor, la postul…

- Intr-un interviu acordat televiziunii ruse, Vladimir Putin a vorbit despre exercițiile militare desfașurate in Marea Neagra de NATO și Statele Unite. Președintele rus Vladimir Putin a numit exercițiile militare desfașurate de Washington și NATO in Marea Neagra „o provocare serioasa” pentru Rusia. „Statele…