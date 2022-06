Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de zece parteneri, administrații publice, universitați și societați private din Romania, Portugalia, Italia, Austria și Belgia Consiliul Județean Timiș intra intr-un proiect ce vizeaza tranziția spre surse energetice sustenabile, finantat cu fonduri europene in cadrul Programului LIFE. Inițiativa…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu secretarul adjunct al Departamentului de Energie al SUA, David M. Turk, temele abordate in cadrul discutiilor vizand securitatea energetica europeana si extinderea programului nuclear civil din Romania.

- Romania inregistreaza cele mai mari preturi medii zilnice din Europa, in tranzactiile din piata, alaturi de Bulgaria. Luni, 16 mai, Romania platea in medie 239,76 euro pe MWh, in timp ce tari bogate precum Suedia si Norvegia platesc 71,43 euro pe MWh, respectiv 92,95. Preturile la energie continua sa…

- Modifica dimensiunea fontului:PlayMinisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale MADR a demarat o noua etapa a activitatii experimentale de crestere a precipitatiilor in zonele cu risc de seceta, aceasta urmand sa fie efectuata cu ajutorul aviatiei de pe Aeroporturile din Craiova si Iasi, a anuntat,…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) IAȘI a incheiat contracte de finanțare a lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor* pe sectoare cadastrale** cu 71 de unitați administrativ-teritoriale (UAT) din cele 72 eligibile. Suma totala alocata pentru inscrierea proprietaților din…

- Conducerea Primariei orasului Ungheni a anuntat recent, in data de 12 aprilie, lansarea proiectului "Electrificare case Cerghizel". Acesta beneficiaza de un grant in valoare de 64.570 de euro oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturi SEE in cadrul Programului pentru Energie in Romania,…

- Nicolae Ciuca a facut, vineri, o vizita santierul podului suspendat peste Dunare de la Braila. “Am venit astazi in judetul Braila pentru a putea sa evaluam la fata locului stadiul derularii lucrarilor la podul suspendat peste fluviul Dunarea. Am discutat toate elementele de detaliu si data de finalizare…

- Coaliția Natura 2000 Romania trage un semnal de alarma fața de propunerea legislativa L117/2022, privind modificarea limitelor ariilor naturale protejate pentru a permite finalizarea și punerea in funcțiune a unor proiecte hidroenergetice.