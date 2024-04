Stiri pe aceeasi tema

- 8 martie este Ziua Internaționala a Femeii, zi care celebreaza realizarile femeilor și militeaza pentru progresul in materie de drepturi egale. Prima celebrare inregistrata a avut loc in 1911 in Austria, Danemarca, Germania și Elveția, cand peste un milion de persoane s-au adunat pentru a susține drepturile…

- Undeva pe malurile Rinului, in inima Europei, se afla una dintre cele mai mici țari din Europa, dar și din lume. Din cauza dimensiunilor sale extrem de reduse, aceasta face adeseori obiectul unor glume, insa daca vreodata ai ras de ea, te asiguram ca odata ce vei ajunge pentru prima data in acest loc…

- Un escroc roman notoriu specializat in metoda „accidentul”, pe care elvețienii o denumesc „nepotul”, a fost prins in flagrant, in Elveția, in timpul filmarii unui reportaj. Jurnaliștii reviztei online „Izzy” i-au intins o capcana lui Cornel T., 35 de ani, relateaza cotidianul Blick.Barbatul, care are…

- O romanca face show pe internet dupa ce a analizat prețurile dintr-un supermarket din Elveția. Salariile sunt de zece ori mai mari, iar prețurile cam la fel! Nu e o țara ieftina, dar se compenseaza!Romanca a dat detalii despre fiecare produs ”Nu este o țara ieftina, dar cred ca se compenseaza.…

- Spectacol motorizat de excepție in prima competiție a anului la Comandau, unde Raliul Zapezii și istoria au luat startul in cea de-a 8-a ediție a Romania Winter Historic Rally Intr-un decor imbracat in straturi consistente de zapada și gheața, pasionații de motorsport au fost martorii unei intalniri…

- Studiul reprezinta primul proiect Global Air Quality Connected Data, realizat de compania Dyson, in care au fost examinate datele privind calitatea aerului din spatiile interioare, colectate de peste 2,5 milioane de purificatoare de aer Dyson interconectatePotrivit sursei citate, in doua treimi dintre…

- Vasile Stanga (66 de ani), handbalist legendar al Romaniei, a fost surprins de cei 53.586 de spectatori prezenți in tribune la meciul Germania - Elveția, scor 27-14, in prima zi a Campionatului European. Ediția actuala a Campionatului European de handbal masculin este una speciala. Romania a revenit…

- Naționala de handbal masculin a Romaniei infrunta Argentina in al doilea meci de pregatire al turneului „Yellow Cup”, organizat la Winterthur, in Elveția. Partida este programata astazi, de la ora 18:45, netelevizata in Romania și liveSCORE pe GSP.ro. Campionatul European de handbal masculin este programat…