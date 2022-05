Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finanța, prin Programul Operațional Competitivitate, microgranturi și granturi pentru capital de lucru in valoare de 300 milioane euro, destinate IMM-urilor din domeniul agriculturii. Granturile vor fi acordate de catre Ministerul Antreprenoriatului…

- Guvernul a aprobat, recent, Programul National Apicol (PNA) pentru perioada 2020-2022, normele de aplicare si valoarea sprijinului financiar, informeaza news.ro. A fost, totodata, modificata valoarea totala a PNA de la 168.639.000 lei la 169.621.000 lei, din care contributia Uniunii Europene este de…

- Enel Finance International N.V. (“EFI”), compania financiara inregistrata in Olanda, controlata de Enel S.p.A. (“Enel”), a lansat pentru investitorii instituționali o emisiune de obligațiuni in tranșa unica in valoare totala de 750 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 900 de milioane…

- ANCOM a adoptat luni, in urma discuțiilor purtate cu reprezentanții industriei in cadrul Consiliului Consultativ, decizia privind stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stalpii operatorilor de rețea. Stabilirea tarifelor orientative pentru accesul la stalpii operatorilor de rețea este o…

- In Ședința Guvernului din 2 martie 2022, a fost adoptata Hotararea prin care se aproba plafoanele alocate Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) in sectoarele vegetal si zootehnic, pentru anul de cerere 2021, potrivit madr.ro. Suma totala a ajutoarelor naționale tranzitorii in sectoarele vegetal și…

- „Sunt lucruri extrem de importante, pentru ca fermierii au nevoie de finantare in aceste vremuri extrem de incarcate. Am dublat practic suma alocata fermierilor in sectorul vegetal, de la 44 de milioane de euro, cat s-a platit in 2021, la peste 88 de milioane de euro in 2022", a spus Adrian Chesnoiu,…

- Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Asistența Tehnica (POAT) 2014-2020 s-a reunit miercuri, 23 februarie 2022, pentru a analiza și discuta progresul inregistrat in implementarea POAT și liniile viitoare de acțiune avute in vedere de Autoritatea de Management pentru POAT in direcția…