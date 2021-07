Au fost redeschise trei puncte de trecere a frontierei dintre România şi Serbia Trei puncte de trecere a frontierei intre Romania si Serbia, aflate pe teritoriul judetului Timis, au fost redeschise. Acestea au fost inchise din cauza pandemiei de COVID-19. In Serbia se poate intra cu dovada vaccinarii in Romania sau cu prezentarea unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ. ”Avand in vedere necesitatea asigurarii unui trafic fluent in punctele de trecere a frontierei, pe fondul imbunatatirii situatiei epidemiologice la nivel international si tinand cont de cresterea numarului participantilor la trafic, in contextul eliminarii unora dintre restrictiile impuse de… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

"Avand in vedere necesitatea asigurarii unui trafic fluent in punctele dea frontierei, pe fondul imbunatatirii situatiei epidemiologice la nivel international si tinand cont de cresterea numarului participantilor la trafic, in contextul eliminarii unora dintre restrictiile impuse de…

