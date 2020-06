Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca relaxarea de dupa 15 mai nu inseamna ca a trecut pericolul si ca, daca nu respectam masurile de igiena, numarul de cazuri de coronavirus va exploda. Arafat a precizat ca masurile de relaxare a restrictiilor vor fi introduse treptat.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca ”statul acasa nu e asa de rau pentru o perioada, mai ales daca este pentru a salva viata voastra si a altora”. Arafat explica ca el are de lucru pentru limitarea raspandirii pandemiei si nu poate sta acasa, dar, daca ar sta…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca ”statul acasa nu e asa de rau pentru o perioada, mai ales daca este pentru a salva viata voastra si a altora”. Arafat explica ca el are de lucru pentru limitarea raspandirii pandemiei si nu poate sta acasa, dar, daca ar…

- O femeie de 67 de ani, din satul Barza, comuna Criscior, a murit intr-un incendiu de vegetatie uscata si litiera de padure, trupul victimei fiind descoperit de pompierii chemati sa intervina pentru stingerea flacarilor care se extinsesera pe o suprafata de 3 hectare, a informat vineri Inspectoratul…

- GCS: 78 de persoane și-au pierdut viața din cauza COVID-19 Foto: Departamentul pentru Situații de Urgența. Deces 73 - Un barbat de 62 ani, jud. Suceava, recoltat în 25.03.2020, confirmat în 31.03.2020, decedat în 25.03.2020. Deces 74 - O femeie de 69 ani,…

- Un tanar de 19 ani și-a pierdut viața și alte trei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident produs pe DN1 la ieșirea din localitatea Vladeni spre Fagaraș in județul Brașov, transmit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența...

- Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, copilul, care a suferit un traumatism cranio-facial, a fost preluat de echipajul unei ambulante si transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, victima fiind stabila din punct de vedere medical. Din primele…

- Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures si cei ai SMURD Targu Mures au comemorat, miercuri, implinirea a 17 ani de la tragicul accident aviatic petrecut in data de 4 martie 2003, la Cojocna, in judetul Cluj, in urma caruia patru colegi de-ai lor si-au pierdut…