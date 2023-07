Au fost prinși autorii scenelor cumplite dintr-un supermarket din Capitală! Un tată și fiul său, bătuți crunt în timp ce paznicii priveau Un barbat in varsta a fost batut cu salbaticie intr-un supermarket situat in cartierul Titan, din București. El a fost atacat de patru tineri pentru ca le-a reproșat ca se baga in fața la rand. Intre agresori și victime existase, anterior, un conflict, spun polițiștii. O femeie, cadru medical, martor la acest incident, a declarat ca nimeni de la paza nu a intervenit.„Un tata, un domn in varsta, și fiul lui au fost batuți. Domnul in varsta aștepta la rand la case, iar cei patru s-au bagat in fata. Domnul le-a spus sa stea la rand, insa cei patru au inceput sa il injure și sa il amenințe. Cand a… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii care au batit un barbat in varsta și pe fiul sau intr-un Lidl din cartierul Titan, Sector 3 au fost reținuți pentru 24 de ore. De asemenea, paznicii care nu au intervenit la acel moment pentru aplanarea conflictului au fost amendați.

- Un barbat in varsta a fost batut cu salbaticie, marți seara, intr-un supermarket situat in cartierul Titan, din București. El a fost atacat de patru tineri pentru ca le-a reproșat ca se baga in fața la rand. Intre agresori și victime existase, anterior, u

- Un barbat și fiul lui au fost batuți de patru tineri intr-un supermarket din cartierul Titan, din București, pentru ca le-au reproșat ca se baga in fața la rand, potrivit autoritaților. Un martor a povestit ca deși erau mai mulți paznici prezenți niciunul dintre ei nu a intervenit.

- Bataia a avut loc marti, in jurul orei 18.00, in supermarketul de pe strada Bratarii. O femeie, cadru medical, martor la acest incident, a declarat pentru aktual24.ro ca nimeni de la paza nu a intervenit. „A fost nevoie ca eu sa ma bag intre ei, am reusit sa ii opresc”, a relatat femeia.„Un tata, un…

