- Oamenii care poarta masca de protecție și se infecteaza cu coronavirus pot sa sufere de o forma mai inofensiva a virusului, potrivit unui studiu publicat in New England Journal of Medicine. Specialiștii sunt de parere ca masca de protecție joaca un rol important in momentul in care persoanele care au…

- Informatii false despre un posibil kit pentru combatere a coronavirusului a aparut pe retelele de socializare. Oamenii sunt sfatuiti in legatura cu ce produse trebuie sa aiba acasa, pentru a se feri de infectie. Medicii atrag atentia ca informatiile nu sunt reale si se poate ajunge la probleme grave…

- Presedintele Donald Trump a insistat inca de pe la inceputul pandemiei ca scolile, bisericile si companiile sa se redeschida. Intenția fiind aceea ca economia sa capete iar avant. Iata ca acum, candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat ca ar fi de acord sa inchida…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat ca oamenii cu varste de 20, 30 si 40 de ani care nu stiu ca sunt contaminati cu noul coronavirus reprezinta factorul principal in raspandirea acestuia, relateaza BBC, potrivit news.ro.Proportia tinerilor care au fost infectati a crescut, a transmis OMS.…

- „Stramoșii” noului coronavirus ar fi putut sa traiasca neobservați in lilieci de zeci de ani, deși au avut, probabil, și capacitatea de a infecta oamenii, potrivit unui nou studiu. Pentru a ințelege de unde a aparut noul coronavirus, cunoscut sub numele de SARS-CoV-2 și modul in care s-a raspandit la…

- Statele Unite au trecut miercuri pragul de 150.000 de decese cauzate de COVID -19, potrivit bilantului difuzat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP preluat de agerpres. SUA, de departe cea mai afectata tara din lume, au anuntat la sfarsitul lunii februarie primul deces cauzat de noul coronavirus.…

- Mii de oameni la distanța de doar un pas intre ei, fara masca de protecție, inghesuiți printre mașini, autobuze, tuk-tukuri, ricșe și marfuri. Așa arata acum o piața din capital statului Bangladesh, Dhaka. Bangladesh are, oficial, aproape 200.000 de cazuri de coronavirus și peste 2.500 de decese din…

- Omul de afaceri Shankar Kurhade, din orașul Pune, a platit aproximativ 4.000 de dolari (3.560 de euro) pentru masca ce cantarește 60 de grame, iar aurarii au avut nevoie de opt zile pentru a o confecționa. De obicei, maștile de protecție au filtre care impiedica trecerea particulelor microscopice, dar…