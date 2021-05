Stiri pe aceeasi tema

- Istoric al religiilor, filosof, prozator si eseist, personalitate marcanta a culturii mondiale, Mircea Eliade s-a nascut la 9 martie 1907, in Bucuresti. A invatat la Liceul „Spiru Haret” din Bucuresti (1917-1925) si a urmat cursurile Facultatii de Litere si Filosofie a Universitatii din Bucuresti (1925-1928).…

- Un baiat in varsta de 16 ani, din Șișcani, si o fata in varsta de 13 ani, din aceeași localitate, care au plecat de la domiciliu și nu au mai revenit, au fost gasiti de politisti in cursul acestei dimineți, impreuna. La data de 20 aprilie a.c., in jurul […] Articolul O fata de 13 ani și…

- Ultimul șantier pregatit in acest an in proiectul „Padurea de Maine”, dezvoltat de Asociația Administratorilor de Paduri alaturi de Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și de compania HS Timber Group, care deține și fabrica HS Baco Panels din Comanești, este pe dealurile dintre Targu Ocna și…

- Distinsul prieten si colaborator al nostru, al romanilor din judetele Covasna si Harghita, dr. Liviu Boar, implineste, la 5 aprilie a. c., frumoasa si rotunda varsta de 70 de ani, fapt pentru care ii uram, de la bun inceput, un sincer La multi ani! Doctor in istorie, obtinut la Universitatea „Babes…

- Greg Abbott, guvernatorul republican al Texasului, a anuntat renuntarea la obligativitatea de a purta masca si redeschiderea totala a magazinelor si restaurantelor, apreciind ca al doilea stat ca populatie din SUA are “mijloacele de a-si proteja” populatia de coronavirus. “De miercurea viitoare, toate…

- – ”Muncesc pentru visul meu in timp ce deja il traiesc!” – Vali Bobu, Vasile cum era inscris in catalogul școlar, este un tanar special. Pe cand era elev la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Focșani etala un talent puternic pentru fotbal: viteza foarte buna, dribling, jucator de picior stang,…

- O cochilie cu o vechime de 18.000 de ani, gasita in Pirineii francezi, este considerata unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale descoperite pana in prezent, potrivit unui articol publicat miercuri in jurnalul Science Advances, citat de DPA si AFP. Cochilia, care apartine speciei de melci de…

- In jurul orei 19.50, in urma unui apel 112, polițiștii au intervenit pentru gasirea a doi barbați, in varsta de 26 ani, respectiv 19 ani, ambii din localitatea Carligele, care se ratacisera in padure, in afara localitații Dalhauti. (conform localizarii). Au intervenit alaturi de polițiști și reprezentanți…