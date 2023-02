Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național al Asistenților Sociali din Romania, filiala Dambovița, anunța ca anul acesta, la ediția a IX-a a Galei Naționale a Excelenței in Asistența Sociala, este nominalizata și o dambovițeanca, Corina Marina Mocanescu. Devenit un eveniment traditie in mediul social din Romania, Gala Nationala…

- Devenit un eveniment traditie in mediul social din Romania, Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala, editia a IX-a va avea loc in data de 21 martie 2023, pe scena Ateneului Roman. Organizata cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Asistentei Sociale, Gala este evenimentul in care asistenti sociali…

- Devenit un eveniment traditie in mediul social din Romania, Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala, editia a IX-a va avea loc in data de 21 martie 2023, pe scena Ateneului Roman. Organizata cu ocazia celebrarii Zilei Mondiale a Asistentei Sociale, Gala este evenimentul in care asistenti sociali…

- Miercuri, elevii claselor a VI-a A și B de la Școala ”Alecu Russo” au participat la activitatea educativa „Stop violența # prieteniei”, din cadrul proiectului „Romania pentru Fiecare Copil” derulat in parteneriat cu Direcția de Asistenta Sociala a municipiului Bacau, Inspectoratului de Poliție J Bacau…

- Cel mai puternic drumar din Romania, constructorul UMB este ,,aproape” de capacitatea maxima, cu aprox. 420 de kilometri de Autostrada și Drumuri Expres in șantier, contractați sau caștigați, a anunțat miercuri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Invitat la PrimaNews, ministrul Grindeanu a…

- Spitalul municipal din micuțul Moinești este unul dintre cele mai renumite din Romania. Aceasta unitate sanitara uimește prin calitatea actului medical pe care il presteaza, in nu mai puțin de 40 de specializari, cu personal competent si dotare la standarde europene. In ultimii ani s-a observat o crestere…

- Direcția de Asistența Sociala (DAS) Piatra-Neamț a primit anul acesta, la prima ediție a concursului „Exemple de bune practici in serviciile sociale adresate persoanelor varstnice din Romania”, recunoașterea serviciilor acordate persoanelor vartsnice din oraș. Selecția la nivel național s-a facut dintre…

- Primarul Bacaului spune ca orașul se afla pe calea cea buna pentru a deveni Localitate Prietena a Copiilor. „Am primit aceasta confirmare din partea doamnei Ana Riatti, reprezentanta UNICEF in Romania, a carei vizita am primit-o marți. De altfel, proiectul ,,Romania pentru fiecare copil”, implementat…