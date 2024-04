Stiri pe aceeasi tema

- A doua ediție a manifestarilor „Lemn Vechi și Nou – Targ de mobilier upcycled” iși va deschide porțile, la Slanic-Moldova, pe 26 aprilie. Timp de patru zile, creativi din toate sferele se aduna sa celebreze o inițiativa unica in Romania, de salvare a padurilor prin reciclarea lemnului vechi și transpunerea…

- Ciprian Rigman, liderul USR Turda și candidatul Alianței Dreapta Unita (USR-PMP-FD) pentru funcția de primar la Turda, a fost prezent la Cluj-Napoca, la lansarea candidaților Alianței pentru alegerile locale din județul Cluj, dar și pentru cele europarlamentare, fiind prezenți cei trei lideri ai acestei…

- Energopark SRL, o firma controlata de EDP, un investitor de renume in domeniul energiei regenerabile din Romania, a obținut recent avizul tehnic de racordare pentru un proiect major in județul Bacau. Potrivit datelor furnizate de Transelectrica, compania a primit avizul pentru parc fotovoltaic de 122…

- Echipa RoboRrom, compusa din elevi romi, a fost aleasa sa reprezinte Romania la prestigiosul campionat internațional First Lego League Asia Open, ce va avea loc in Hong Kong in luna august. Aceasta realizare impresionanta vine in urma succesului echipei la concursul FIRST Lego League Explore, desfașurat…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) informeaza utilizatorii de servicii de telefonie si de acces la internet din Romania despre obligatia furnizorilor de a oferi posibilitatea monitorizarii, in timp util, a nivelului consumului acestor servicii, respectiv…

- Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat ca prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) se va realiza extinderea sistemelor de apa și canalizare in numeroase comunitați din Romania. Potrivit declarațiilor sale, un total de 221 de proiecte au fost selectate in cadrul…

- Ultimul an a determinat o adevarat explozie a euroscepticismului in Romania. Atitudinea negativa fața de UE a crescut de la 21% la 33% iar procentul celor care cred ca in viitor Romania s-ar dezvolta mai bine in afara UE a crescut de la 13% la 25% Potrivit unui sondaj recent realizat de agenția Avangarde…