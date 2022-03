Stiri pe aceeasi tema

- Primii copii din Ucraina au ajuns la Spitalul de Copii “Sf. Maria” din Iasi. Acestia au avut nevoie de consultatii si recomandari pe fondul frigului indurat pana la intrarea in Romania si al oboselii acumulate, pentru ca vorbim de ore bune petrecute pe drum. “Pana in prezent la UPU au ajuns 2 pacienti…

- Doi copii de 11 și 17 ani au primit o șansa la o viața normala in urma transplanturilor de rinichi realizate luni, 21 februarie, in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”. Intervențiile chirurgicale au fost posibile in urma prelevarii de organe care a avut loc in…

- In Compartimentul de Transplant de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” a fost efectuat al patrulea transplant renal din acest an. Tatal, in varsta de 42 de ani, a donat un rinichi fiului sau de 17 ani. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2022/02/e416e4ff-65c5-4788-947e-131d875f7c24.MOV.mp4 Baiatul…

- Pe imagini se poate observa clar cum fetita care se afla cu spatele nu vede garnitura de tren si traverseaza calea ferata fara a se asigura corespunzator. Minora se afla in stare grava si in aceste momente se afla la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iasi. „O minora a fost transferata de urgența…