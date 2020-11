Stiri pe aceeasi tema

- Incidente la Varnita, Anenii Noi, acolo unde sunt asteptati la sectiile de votare alegatorii din R. Moldova stabiliti cu traiul in Transnistria. Zeci de cetateni s-au adunat in zona pentru a bloca accesul locuitorilor din stanga Nistru la sectiile de votare.

- Fiecare sectie de votare pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie va trebui sa fie dotata cu solutie dezinfectanta, iar toti participantii la procesul electoral vor trebui sa poarte masca de protectie, potrivit unei decizii adoptate, joi, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).…

- Sectiile de votare au fost deschise marti, in estul Statelor Unite, in cadrul unor alegeri prezidentiale mult asteptate, la New York la ora locala 6.00 (13.00, ora Romaniei), dar si in New Jersey, Connecticut, Maine si Virginie, relateaza AFP potrivit news.ro.Sectia de votare din catunul Dixville…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a declarat ca pina la ora 15:00 au votat 29,57% de cetațeni pentru alegerile prezidențiale, adica peste 834 528 mii de alegatori. Potrivit CEC, au fost deschise secțiile de votare din coasta de est a Statelor Unite ale Americii. In Japonia, 24 de cetațeni moloveni au…

- Astazi cetațenii Republicii Moldova iși aleg președintele. Comisia Electorala Centrala a autorizat deschiderea a 2143 de secții de votare. 139 dintre acestea sint peste hotarele Republicii Moldova. Alte 42 de secții de votare au fost amenajate pentru cetațenii din stinga Nistrului, municipiul Bender…

- Peste 3,2 milioane de moldoveni sunt așteptați astazi la urne pentru a alege viitorul sef de stat. Pentru scrutinul prezidential, au fost deschise 2 143 de sectii de votare, atat in tara, cat si in strainatate.

- Secțiile de votare s-au deschis la ora 07.00 și prezența pe județul Iași la vot este 1,46%. La nivel național, județele cu prezența cea mai mare la urne sunt Dambovița, Dolj și Prahova. Autoritațile au transmis faptul ca alegatorii sunt obligați sa poarte masca de protecție, astfel incat sa in situația…

- Peste 380.000 de buzoieni sunt așteptați la urne, duminica, pe 27 septembrie,pentru a-i vota pe cei care vor conduce administrația din localitațile in care locuiesc. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7:00. In prima ora, prezența la urne este de 2,11%. Peste 7500 de persoane votasera deja pe listele…