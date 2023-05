Au fost capturate mai multe țestoase pe cale de dispariție pentru a fi întoarse în sălbăticie 21 de țestoase marine verzi pe cale de dispariție, capturate de la un braconier din Bali sunt ingrijite de un centru local de conservare, au spus oficialii, dupa care vor fi returnate in salbaticie, potrivit Reuters. Autoritațile au percheziționat casa unui barbat de 46 de ani, dupa ce au primit mai multe rapoarte de la localnici despre presupusul comerț ilegal cu carne de țestoasa pentru consum. Poliția din Bali a spus ca „un grup amestecat” de țestoase mici și mari au fost gasite intr-un bazin de intreținere. Barbatul risca o pedeapsa de 5 ani de inchisoare și o amenda de o suta de milioane… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

