Huan Huan, femela de urs panda imprumutata de catre China ZooParc de Beauval, in centrul Frantei, a fatat doi gemeni sanatosi in noaptea de duminica spre luni. Cei doi pui, veniti pe lume la putin dupa ora 1:00 dimineata, imbogatesc astfel familia de panda a gradinii zoologice, deja puternica, dupa nasterea fratelui lor mare, Yuan Meng, pe 4 august 2017. Unul dintre pui cantarea 149 de grame la nastere. Al doilea pui va fi, de asemenea, examinat indeaproape imediat ce una dintre cele doua ingrijitoare din China va reusi sa se apropie de el. Cei doi pui nu vor primi nume definitive decat in circa…