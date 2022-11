Au crescut vânzările de antidepresive în Rusia Vanzarile la antidepresive și numarul de consultații la psiholog au crescut in mod dramatic in Rusia, de cand armata lui Putin a invadat Ucraina in februarie. O stare de anxietate a pus stapanire pe tot mai mulți ruși, tot mai ingrijorați de un conflict pe care, inițial, s-au straduit sa-l ignore, relateaza AFP, citat de […] The post Au crescut vanzarile de antidepresive in Rusia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Anatoli Karpov a cerut ca Rusia sa incheie razboiul din Ucraina și, acum, se afla in coma, la spital, dupa ce a suferit mai multe rani grave la cap. De la inceputul razboiului, mai mulți ruși au murit in condiții suspecte sau au fost victimele unor accidente dubioase. Anatoli Karpov, in varsta de 71…

