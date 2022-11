Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal (FRF) a fost sanctionata cu o amenda de 30.000 de euro de Comisia de Control, Etica si Disciplina a UEFA, dupa incidentele de la meciul Romania - Bosnia-Hertegovina, scor 4-1, care a avut loc pe 26 septembrie pe stadionul Rapid-Giulesti din Bucuresti, in Liga Natiunilor. De…

- Marius Coman (foto sus, in stanga) a fost legitimat de FC Petrolul Ploiești in vara anului 2021, dar – din pacate – a suferit o accidentare grava inaintea startul sezonului promovarii, fisura de bazin, recuperarea lui durand cateva luni bune. Fapt pentru care a fost apt de joc mai catre finalul anului…

- S-au incheiat partidele primei etape ale fazei grupelor Cupei Romaniei la fotbal. Iata rezultatele inregistrate si configuratia clasamentelor: GRUPA ADinamo - U Craiova 1948 0-0Unirea Slobozia - FC Voluntari 0-1ACS Petrolul - Sepsi OSK Sf. Gheorghe 1-31. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1 1 0 0 3-1 32. FC…

- In perioada 18-20 octombrie, se desfașoara prima din cele trei etape ale fazei grupelor Cupei Romaniei la fotbal. Iata rezultatele inregistrate in partidele din prima zi a etapei I si programul meciurilor de miercuri, 19 octombrie, si joi, 20 octombrie: GRUPA ADinamo București - U Craiova 1948 0-0 Unirea…

- La sfarșitul acestei saptamani va debuta și cea mai ”tanara” competiție la nivelul juniorilor, organizata de catre Federația Romana de Fotbal. Este vorba despre Liga Elitelor Under 15, unde județul nostru are 4 echipe inscrise: Petrolul, Petrosport, MX Pro Academy și HM Campina. Acestea fac parte din…

- Trei minori, elevi de liceu, au ințeles greșit indemnul de „a se pune cu burta pe carte”, confundand cartea cu carțile de joc. Aceștia au fost depistați astazi de jandarmii argeșeni, in timp ce jucau carți pe bani, in fața unui liceu din Pitești. In urma jocului de noroc, doi dintre aceștia au „caștigat”…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic de la Federația Romana de Fotbal, și-a aratat susținerea pentru selecționerul Edi Iordanescu inaintea mecurilor din Liga Națiunilor. Pentru naționala Romaniei urmeaza meciurile cu Finlanda (23 septembrie, deplasare) și Bosnia (26 septembrie, acasa), in ultimele doua…

- Clubul Universitatea Cluj a fost sancționat de Federația Romana de Fotbal dupa scandarile fanilor din meciul cu Sepsi OSK. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…