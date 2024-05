Stiri pe aceeasi tema

- Praful saharian a acoperit marți Atena, capitala Greciei, și alte orașe ale țarii, autoritațile avertizand populația ca lumina soarelui și vizibilitatea pot fi reduse, iar creșterea concentrațiilor de particule fine de poluare prezinta riscuri pentru sanatate, relateaza The Guardian.Dupa mai multe zile…

- „Ucraina cu siguranța nu are nimic de-a face cu impușcaturile/exploziile de la Crocus City Hall”, a afirmat vineri seara Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean, in legatura cu atacul soldat cu zeci de morți de la sala de concerte din apropierea Moscovei, relateaza The Guardian. Totodata,…

- Camera Reprezentantilor a SUA, controlata de republicani, a adoptat vineri un proiect de lege care prevede alocari bugetare de 1.200 de miliarde de dolari pentru a mentine finantarea guvernului pana in septembrie, lasand Senatului, majoritar democrat, cateva ore pentru a actiona inainte de termenul…

- Legea, adoptata cu o majoritate de 286 de voturi la 134 semnaleaza sfarsitul unei batalii de peste sase luni privind amploarea cheltuielilor Washingtonului pentru anul fiscal care a inceput la 1 octombrie. Actualul proiect de lege, de 1.012 pagini, prevede o finantare de 886 de miliarde de dolari pentru…

- Se vorbește tot mai mult despre o separare intre Mario Fresh și Alexia Eram, dupa ce artistul a șters toate fotografiile de pe profilul sau, inclusiv pe cele cu fiica Andreei Esca. In acest context, influencerița a facut un gest prin care a incercat sa clarifice situația și a dat de gandit multora.…

- Asociația Furnizorilor de Energie trage un semnal de alarma in legatura cu noile modificari legislative, ce ar putea agrava și mai mult intarzierile in primirea sumelor necesare pentru susținerea schemei de plafonare a prețurilor. Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din Romania (AFEER),…

- Airbus propune unificarea proiectelor avioanelor de generația a 6-a Tempest și FCAS și renunțarea la rivalitați pentru a pregati Europa pentru un razboi cu Rusia, noteaza defenseromania.ro. Guillaume Faury, CEO al Airbus, a declarat intr-un interviu pentru ziarul britanic The Guardian: "Europa nu…

- Armata britanica a eliminat marti o informatie publicata anterior pe site-ul sau potrivit careia Printesa de Wales, in prezent in convalescenta dupa o operatie abdominala, va participa la evenimentul Trooping the Colour din luna iunie. Aparent, anuntul a fost facut fara aprobarea Palatului Kensington,…