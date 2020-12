Au aprins casa încercând să afume carnea de porc în pod Doua autospeciale din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej au intervenit pentru stingerea flacarilor care au cuprins acoperișul unei case din Bogata de Jos, comuna Vad. Solicitarea a fost primita in jurul orei 12.20, iar in momentul sosirii pompierilor la fața locului, incendiul se manifesta la acoperișul casei. Lichidarea focarelor incendiului și inlaturarea altor efecte negative au fost realizate in mai puțin de o ora, fiind limitata propagarea flacarilor mai departe de limitele in care au fost gasite. Nu au fost persoane ranite ca urmare a acestui eveniment. Cercetarile preliminare au dus… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

