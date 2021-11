Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 28 octombrie - 7 noiembrie, restaurantele, cafenelele, cinematografele, saloanele de infrumusețare, divertismentul și centrele sportive nu vor funcționa in Moscova, capitala Federației Ruse. Numai farmaciile și magazinele alimentare vor fi deschise. Evenimentele culturale,…

- Preturile spot ale gazelor au crescut cu 800% in acest an, ca urmare a redresarii cererii dupa pandemia de coronavirus. Acestea au mai scazut in octombrie, dupa ce Rusia, care este un furnizor major de gaze al Europei, a afirmat ca ar putea sa mareasca livrarile, dar nu a facut inca acest lucru. ”Vreau…

- Proiectul Nord Stream 2, extrem de politizat, a fost proiectat de Moscova sa ocoleasca Ucraina cu exporturile sale de gaze catre Europa. Gazoductul va dubla capacitatea existenta de export prin conducte a Rusiei in Marea Baltica la 110 miliarde de metri cubi, echivaland cu mai mult de jumatate din totalul…

- Rusia este acuzata de spionaj cibernetic impotriva unor responsabili politici europeni. Potrivit șefului diplomației UE, Josep Borrell, anumite state membre au observat atacuri cibernetice, desemnate colectiv sub numele de Ghostwriter, care ar fi fost coordonate de Moscova.

- In a doua zi de vot, exista cazuri de invalidare a buletinelor de vot in cinci regiuni ale Rusiei, a declarat șeful Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse Ella Pamfilova, informeaza agenția Interfax. "In urma rezultatelor din aceste doua zile, vreau sa spun unde s-au anulat buletinele…

- Intrebat daca ar putea exista cu adevarat un razboi total cu Rusia, Zelenski a raspuns: ”Cred ca se poate intampla”.”E cel mai rau lucru care s-ar putea intampla, dar, din pacate, exista aceasta posibilitate”, a adaugat președintele. Acesta a precizat ca peste 14.000 de oameni au murit in conflictul…

- Presedintele american Joe Biden se va întâlni miercuri cu omologul sau ucrainean Vladimir Zelenski la Casa Alba, într-un semn de solidaritate între cele doua tari, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit Reuters. Întâlnirea are loc doua zile mai târziu…

- Un numar de 820 de persoane au murit in Rusia in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului zilnic publicat de centrul de gestionare a crizei sanitare din cadrul Guvernului. Este un nou record inregistrat de Rusia, precedentul fiind de 819 decese, la 14 august 2021, relateaza AFP, citata de Agerpres .…