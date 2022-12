Stiri pe aceeasi tema

- Inițiativa de Securitate Transatlantica a Consiliului Atlantic din Centrul Scowcroft pentru Strategie și Securitate anunța formarea unui grup operativ axat pe securitatea Marii Negre, in parteneriat cu Universitatea Naționala de Studii Politice și Adminis

- La putin timp dupa ce in zona Brosteni au fost interventii pentru indrepartarea clastului de pe versant, un alt drum national din judetul Suceava pare a avea tot mai multe probleme. Prima data la Rotunda, Carlibaba unde putina zapada a rupt crengile unor arbori si iata ca putin a lipsit sa fie ingreunata…

- „Suntem in fața unui test istoric”, spune Klaus Iohannis despre razboiul din Ucraina, in timpul discursului ținut la Reuniunea Liderilor de la Munchen. El face un apel la unitate in fața liderilor NATO, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „Suntem in fața unui test istoric”, spune Klaus Iohannis despre razboiul din Ucraina, in timpul discursului ținut la Reuniunea Liderilor de la Munchen. El face un apel la unitate in fața liderilor NATO.

- Președintele l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Forțelor Armate din Republica Franceza, aflat intr-o vizita oficiala in Romania. Cei doi au abordat subiecte referitoare la stadiul și perspectivele de dezvoltare ale Parteneriatului Strategic dintre Romania și Franța.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Regiunea gastronomica Poarta Transilvaniei Bistrița-Nasaud” a fost inclusa in Traseul gastronomiei tradiționale romanești. Vor fi promovate, cu acest prilej, punctele de gastronomie locala din județ, cramele și oeno-pensiunile sau producatorii de produse tradiționale artizanale. Vor fi puși in lumina…

- Premierul Romaniei a primit-o, astazi, pe președinta Georgiei, aflata intr-o vizita oficiala in țara noastra. Cei doi oficiali au discutat despre bunele relații intre cele doua state, situația de securitate din regiunea Marii Negre și proiectele bilaterale de cooperare.